Меркель посетит церемонию в Варшаве по случаю годовщины начала Второй мировой войны

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Варшаву и примет там участие в церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер отправится в Варшаву, чтобы там принять участие в центральной памятной церемонии", - сказал он. По словам Зайберта, вторжение вермахта в Польшу "положило начало преступлениям", которые совершили национал-социалисты во время Второй мировой войны.

Одновременно он снова отметил, что, с точки зрения правительства ФРГ, вопрос выплаты Польше репараций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, "закрыт с юридической и политической точек зрения".

В Варшаву для участия в мероприятии также отправится президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.