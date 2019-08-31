В МИД Кубы назвали опасным создание командования Космическими силами в США

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Шаги администрации США по созданию командования Космическими силами представляет угрозу для международной безопасности. Соответствующее заявление в пятницу в Twitter разместил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Создание командования Космическими силами ВС США и милитаризация космоса представляют угрозу для всеобщей безопасности. Недопустимо пытаться превратить космическое пространство в новое поле битвы", - написал министр.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг об учреждении командования Космическими силами США. Он отметил, что противники США с помощью новых технологий угрожают на орбите американским спутникам, чем и была вызвана необходимость создания Космических сил, первым этапом формирования которых стало учреждение их командования. Создание этой структуры президент назвал "новой главой в выдающейся истории" вооруженных сил страны.

Распоряжение о создании этих сил американский лидер отдал в июне 2018 года. В подчинении нового командования будут 87 частей и подразделений, силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе. В 2019 финансовом году (заканчивается 30 сентября) на содержание нового вида ВС выделено 12 млрд долларов.