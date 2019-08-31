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AFP: всеобщие выборы в Ботсване пройдут в октябре

От расклада сил в парламенте будет зависеть, кто станет президентом республики

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Всеобщие выборы в Ботсване назначены на 23 октября этого года. Об этом сообщило в субботу агентство France Presse со ссылкой на заявление представителя избирательной комиссии страны.

Указанная дата установлена президентом страны Мокгвитси Масиси, отмечает агентство.

Кандидаты в депутаты должны подать все необходимые документы для регистрации до 26 сентября. Им предстоит бороться за 57 мандатов. Еще шесть депутатов назначаются партией, завоевавшей большинство по итогам выборов.

Расклад сил в парламенте является важнейшим фактором политической жизни республики, так как Национальная ассамблея - однопалатный парламент - избирает лидера страны. Для этого требуется простое большинство депутатов.

В политической системе Ботсваны президент, который избирается на 5 лет, играет ключевую роль. Он является не только главой государства, но и возглавляет правительство.

Теги
БотсванаМасиси, Мокгвитси
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