Telegraph: Евросоюз склоняется к продлению переговоров с Великобританией по Brexit

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Евросоюз склоняется к тому, чтобы отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

По информации издания, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок реализации Brexit, установленный сейчас на 31 октября, в то время как в Европейской комиссии сообщили, что продление сроков переговоров "безусловно, является возможностью". Издание называет эти сигналы, официального подтверждения которым в статье не приводится, явным смягчением позиций Евросоюза перед началом интенсивных переговоров по теме "развода" Лондона и Брюсселя, запланированных на сентябрь.

Газета отмечает, что, предлагая продлить переговоры, ЕС намерен ослабить аргументацию британского премьер-министра Бориса Джонсона. Политик, пришедший ко власти в конце июля, последовательно заявляет о том, что королевство покинет сообщество 31 октября, будь то со сделкой или без нее. Примечательно, что британские евроскептики оценивают эту ситуацию по-иному, они полагают, что намерение ЕС продлить переговоры свидетельствует о панике в Брюсселе и о том, что стратегия Джонсона приносит свои плоды.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).