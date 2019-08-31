Президент Польши предложил лечить в республике раненных в Донбассе украинских военных

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда предложил услуги польской системы здравоохранения для украинских военных, пострадавших в результате конфликта в Донбассе.

"У нас хорошая военная система здравоохранения для раненных в донбасском конфликте украинских солдат, - сказал он в субботу на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. - Мы хотим помогать, и я говорил об этом с министром национальной обороны".

Он также попросил Зеленского снять запрет на эксгумацию польских жертв Организации украинских националистов и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

"Нам очень хотелось бы, чтобы дошло до нормализации отношений между людьми", - сказал Дуда. По его словам, "для этого нужно, чтобы каждый, кто был убит, получил имя и фамилию, надгробие".

"Эти элементы могут быть реализованы, если мы получим возможность реализации эксгумационных работ. Я попросил президента Зеленского, чтобы мораторий, введенный прежними властями Украины был отменен. Президент Зеленский мне сказал, что правительство Украины находится на стадии формирования, и что этот вопрос будет реализован", - сказал он, подчеркнув, что "эта тема имеет фундаментальное значение для поляков".

В свою очередь Зеленский заявил о готовности разблокировать вопрос о проведении поисковых работ на территории страны с целью эксгумации польских жертв ОУН-УПА.

"Я готов разблокировать получение разрешения на проведение поисковых работ на Украине, а польская сторона - обустройство украинских мест памяти в Польше", - отметил Зеленский на озвученную Дудой соответствующую просьбу.