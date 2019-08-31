СМИ: власти Алжира не разрешили съезд "Сил демократической альтернативы"

ТАСС, 31 августа. Алжирcкие власти не выдали разрешение на проведение съезда альянса оппозиционных партий под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА). Об этом сообщает в субботу информационный портал TSA.

Партии и движения, входящие в СДА, ранее заявили о намерении провести 31 августа общенациональную встречу для выработки дорожной карты, которая позволила бы вывести страну из длительного общественно-политического кризиса. Теперь, после запрета властей, СДА намерены получить разрешение на организацию съезда в сентябре.

В СДА входит придерживающееся леволиберальных взглядов "Объединение за культуру и демократию" (ОКД), "Фронт социалистических сил" (ФСС), Партия трудящихся (ПТ), Социалистическая партия трудящихся (СПТ), Союз за перемены и прогресс (СПП), Демократическое и социальное движение (ДСД), а также Алжирская лига защиты прав человека.

По мнению СДА, Алжиру "необходим переходный период для создания соответствующего политического и институционального климата". "При этом проведение президентских выборов в свете нынешних законов станет попыткой, направленной на спасение действующей системы", - полагают члены альянса.

Кроме того, СДА выступают за "принятие через народный референдум конституции до проведения президентских выборов".

Со своей стороны действующая власть, включая армейскую верхушку, предлагает провести президентские выборы "в самое ближайшее время и без установления переходного периода".

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента (1999-2019) Абдельазиза Бутефлики. После того, как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку. 2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.