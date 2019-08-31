Зеленский заявил о договоренности с Путиным о встрече в "нормандском формате"

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время второго телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным они договорились встретиться лично в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина).

"Нашей стороной она [встреча] была запланирована. Честно говоря, он [российский лидер] мне сказал, что раньше были такие отношения, что никаких встреч быть не могло, но чтобы работать в минском формате, нам нужно встречаться в "нормандском". Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

После вступления Зеленского в должность президенты Украины и России провели уже два телефонных разговора, они состоялись 11 июля и 7 августа. Эти беседы были посвящены урегулированию на юго-востоке Украины, возвращению удерживаемых граждан, работе в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на итоговой пресс-конференции саммита Группы семи (G7) в Биаррице, заявил о намерении провести в сентябре саммит в "нормандском формате".

На 2 сентября намечена встреча дипломатических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине.