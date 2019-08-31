Финляндия ужесточает требования для россиян при получении шенгенской визы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Финляндия с 1 сентября начинает запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. До этого виза зачастую оформлялась без сопроводительных документов.

Теперь при подаче на визу к заявлению необходимо будет приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство наличия денежных средств для путешествия - выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ. Кроме того, владельцы собственности в Шенгенской зоне теперь должны будут, как и туристы, предоставлять документы о наличии финансовых средств. Тем, кто планирует посещение проживающих в Шенгенской зоне близких родственников, также придется при подаче документов на визу предоставлять справку о финансах.

МИД РФ, комментируя решение финских властей, выразил надежду, что обновленные требования не создадут препятствий для получения виз россиянами. При этом на Смоленской площади отметили, что общей целью России и Евросоюза должно являться устранение барьеров для свободного передвижения граждан, а не движение в противоположном направлении. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила заверила, что российские туристы продолжат получать визы без затруднений.

Мнение эксперта

Как отметила директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская, поток туристов в Финляндию не снизится после вступления в силу новых правил.

"По мнению наших туроператоров, которые отправляют туристические группы в Финляндию, потоки не изменятся, потому что правила не такие жесткие и невыполнимые, то есть консульство подходит ко всему достаточно лояльно. Поэтому думаю, что никаких проблем здесь не будет и потоки не снизятся", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Повышенный спрос на финские визы в Петербурге, который отмечался в августе на фоне появления сообщений о введении новых правил, с точки зрения эксперта, связан с тем, что граждане хотят успеть оформить их по старым правилам. "Граждане привыкли к тому, что эти документы они не подавали, поэтому сложился такой ажиотаж и все хотят быстрее получить эти финские визы до 1 сентября. Но и после 1 сентября снижения потока в Финляндию из-за этого не будет, никто об этом сейчас не говорит, и все работают спокойно", - сказала Шадская.

Эксперт также отметила, что у многих граждан уже есть финские визы и консульство Финляндии планирует продолжать выдачу многократных и долгосрочных виз. Выполнение новых требований по их оформлению, по ее мнению, не вызовет трудностей у заявителей.

Данные консульства

В генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге ТАСС сообщили, что с 1 по 27 августа этого года дипломатическим представительством принято более 88 тыс. визовых заявлений, тогда как за весь июль этот показатель составил более 74 тыс.

За первые семь месяцев 2019 года было подано на 19% больше заявлений, чем за аналогичный период 2018 года. "С января по июль 2019 года (включительно) принято документов более 407 тыс.", - уточнили в генконсульстве, отметив, что только в июле было принято на 40% больше заявлений, чем в том же месяце прошлого года.