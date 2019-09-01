Президент Польши считает, что мир не вынес уроки из трагедии Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Трагедия Второй мировой войны не стала уроком для современного мира, в котором продолжают совершаться серьезные преступления. Об этом заявил в воскресенье президент Польши Анджей Дуда, выступая в центре Варшавы по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало Второй мировой войне.

По мнению Дуды, "мир не вынес уроки из этой страшной трагедии". "В мире продолжают происходить этнические чистки и геноцид", - подчеркнул он.

"50, а по другим расчетам - почти 80 млн человек, поглотил тот страшный военный конфликт, который начался 80 лет назад", - сказал Дуда, пояснив, что это число складывается не только из непосредственных жертв военных действий, а также из умерших от голода и болезней. "Это самое страшное событие в современной истории человечества. Мы помним и должны помнить. Для этого все мы здесь", - добавил польский лидер, поблагодарив всех собравшихся.

В своей речи Дуда отдал дань памяти солдатам, которые пали, "защищая мир от фашизма и террора". Польский лидер пообещал, что Польша будет хранить память о нацистских преступлениях, в том числе заботясь о музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. "На нашей земле немцы оставили машину для убийства. Мы заботимся о ее сохранности, чтобы она свидетельствовала о том, что там произошло", - отметил он.

Участники

В мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны принимают участие около 250 официальных лиц из разных стран. Среди них президент и канцлер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель, вице-президент США Майкл Пенс, президент Украины Владимир Зеленский. На самом высоком уровне представлены Албания, Болгария, Венгрия, Грузия, Исландия, Латвия, Мальта, Словакия, Словения, Черногория, Чехия, Хорватия, Эстония. Прибыли также премьер-министры Бельгии, Люксембурга и Франции.

Из приглашенных на мероприятия стран Восточного партнерства Азербайджан и Молдавия представлены на уровне помощников президентов, а Белоруссия на уровне посла в Польше.

Россию власти Польши решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года СССР не участвовал в войне, а сейчас республика хочет почтить памятную дату с теми, с кем тесно сотрудничает в настоящее время. В российском руководстве раскритиковали это решение Варшавы, напомнив, что за освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.

История

Нападение вермахта на Польшу стало примером реализации плана блицкриг или молниеносной войны. В ночь на первое сентября на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам было только около 200 солдат и офицеров. После нападения фашистов гарнизон держался семь дней и капитулировал лишь после того, как закончились боеприпасы и вода. Одновременно с атакой с моря сухопутную границу пересекли моторизованные и танковые подразделения вермахта, а польские города, аэродромы, железные дороги, мосты и промышленные объекты подверглись массированным ударам с воздуха.

Несмотря на мужество польских подразделений, вермахт в течение пяти недель разгромил польскую армию. То, что кампания проиграна, стало ясно уже в первые дни войны. 6 сентября 1939 года правительство Польши оставило Варшаву, а затем и вообще покинуло страну.

За пять недель боев Польша потеряла около 70 тыс. солдат и офицеров убитыми и 133 тыс. ранеными, около 420 тыс. военнослужащих попали в плен. Германские потери составили 16 тыс. убитыми и 27 тыс. ранеными. Захватив Польшу, гитлеровцы начали программу уничтожения населения страны. За годы войны республика потеряла шесть миллионов граждан.