Зеленский на встрече с Пенсом пообещал побороть коррупцию на Украине

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Новое молодое украинское правительство, кадровые назначения и более 70 законопроектов помогут Украине победить коррупцию. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом в Варшаве.

Украинский лидер напомнил, что три дня назад начала работу Верховная рада нового созыва. "В первый же день зарегистрировали около 74 законопроектов, которые помогут реформировать украинскую систему, которые помогут не только бороться, но и победить коррупцию", - цитирует его агентство УНН.

Зеленский добавил, что 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. Кроме того, он заверил, что в стране будут перезапущены другие антикоррупционные органы. Президент Украины также отметил, что в настоящее время назначены новый глава Службы безопасности Украины и генеральный прокурор, сформировано "новое молодое правительство". "Мы действительно настроены победить, побороть коррупцию", - подчеркнул он, добавив, что не хочет ждать пять лет, а намерен запустить главные реформы в течение первого года работы новой команды.

Зеленский находится с двухдневным визитом в Варшаве, где принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

У него также состоялся ряд встреч, в том числе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, польским руководством, представителями бизнеса и украинскими студентами.