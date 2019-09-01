Президент Эстонии считает, что Вторая мировая для ее страны закончилась 25 лет назад

ТАЛЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила в воскресенье с утверждением, что Вторая мировая война закончилась для этой балтийской республики 25 лет назад.

"Сегодня печальный день с точки зрения истории, - сказала она, выступая в Варшаве на мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой войны. - Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад".

По словам президента, именно тогда территорию республики покинули "последние вагоны с техникой оккупационных войск". Она также добавила, что начало войны для Эстонии означало, по ее мнению, "более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы".

Польская столица в воскресенье оказалась в центре внимания по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало Второй мировой войне. Памятные мероприятия по этому случаю власти республики решили провести с участием стран ЕС и НАТО, включая Германию, а также с партнерами по программе Восточное партнерство, не пригласив на торжества Россию.