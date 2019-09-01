Президент Мексики рассказал о крупных успехах в борьбе с хищениями топлива

МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Мексики смогли менее чем за год добиться значительных успехов в борьбе с хищениями топлива из трубопроводов. Об этом заявил в воскресенье президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, представляя доклад о деятельности своего правительства.

"Сегодня я могу сообщить, что объем хищений горючего снизился на 94%, и мы сможем сохранить [в этом году] 50 млрд песо (почти $2,5 млрд)", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что властям удалось "практически покончить с этим видом преступной деятельности".

В январе этого года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод государственной нефтегазовой компании Pemex прогремел взрыв. В тот момент там находились несколько сотен людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее скончались в больницах от полученных ожогов и травм.

В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тысячи нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Согласно данным властей, обнародованным в конце декабря, потери компании из-за них превышали 60 млрд песо (более $3 млрд) в год.