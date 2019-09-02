В Таиланде начались первые совместные морские учения АСЕАН и США

БАНГКОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первые совместные военно-морские учения стран АСЕАН и США AUMX (ASEAN-U.S. Maritime Exercise) открылись в понедельник на военно-морской базе Саттахип в таиландской провинции Чонбури.

Как сообщила газета The Nation, маневры начнутся с нескольких сухопутных операций в Таиланде, Сингапуре и Брунее, после чего продолжатся в международных водах в Юго-Восточной Азии, включая Сиамский залив и Южно-Китайское море.

Участники учений будут действовать в составе объединенной группы, выполняя задачи по обнаружению и задержанию судов, ведущих незаконную деятельность на море, оповещению о морской обстановке. Штаб группы будет находиться на борту корабля Krabi Военно-морского флота Таиланда, в его состав войдут представители всех членов АСЕАН и Соединенных Штатов. Вместе с тем США заключили контракт с коммерческими судами, которые будут служить имитируемыми мишенями для той части учений, посвященной VBSS, которая будет сосредоточена на противодействии морским угрозам. Команды из разных стран будут работать вместе для захвата кораблей по различным реалистичным сценариям. Учения завершатся 6 сентября в Сингапуре.

В AUMX принимают участие восемь военных кораблей и четыре самолета из семи государств, а также более тысячи человек, представляющих все десять стран - членов АСЕАН и США. Соединенные Штаты отправили корабль прибрежной зоны Montgomery, ракетный эсминец Wayne E. Meyer, три вертолета MH-60, самолет P-8 Poseidon.

"AUMX дает возможность работать вместе в море по реалистичным сценариям обучения, - пояснил заместитель командира объединенной группы капитан Мэтт Джерби. - Обучение в таких областях, как осведомленность в морской сфере, где мы обмениваемся информацией и интегрируем операции, помогает каждому из нас работать более эффективно вместе".

"Наши силы вместе учатся в течение года и делают это десятилетиями, - сказал командующий 7-м флотом США вице-адмирал Фил Сойер. - AUMX предоставляет новую многостороннюю площадку для совместной работы по общим приоритетам морской безопасности в регионе".

Расширение сотрудничества

Курирующий сотрудничество ВМС США в области безопасности в Юго-Восточной Азии контр-адмирал Джои Тинч отметил, что AUMX продолжают тенденцию к расширению многостороннего сотрудничества между военно-морскими силами в Индо-Тихоокеанском регионе. "ВМС США вместе с нашими партнерами и союзниками давно знают о ценности совместной работы, - подчеркнул он. - AUMX укрепляет безопасность на море благодаря силе АСЕАН, крепости наших связей между военно-морскими силами и нашей общей вере в свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".

В 2017 году на совещании министров обороны стран АСЕАН было впервые предложено провести AUMX. В октябре 2018 году намерение было подтверждено. Хотя это первые учения такого рода с организацией, ВМС США проводили маневры и посещали порты ЮВА на протяжении десятилетий. Соединенные Штаты также регулярно участвуют в учениях ADMM-Plus по обеспечению безопасности на море в целях содействия миру и стабильности во всем регионе.