Правовой комитет рекомендовал Раде утвердить закон о снятии депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Комитет по вопросам правовой политики Верховной рады рекомендовал парламентариям окончательно одобрить во втором чтении и в целом изменения в конституцию о снятии депутатской неприкосновенности. За данное решение проголосовало большинство членов комитета.

Соответствующий законопроект был инициирован в декабре 2017 года пятым президентом страны Петром Порошенко как неотложный. Он предусматривает изъятие из статьи 80 Конституции Украины норму о том, что "народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность", а также, что депутаты "не могут быть без согласия Верховной рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". Другая норма статьи продолжит действовать: депутаты не будет нести ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. В случае принятия изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

30 августа Верховная рада в первом чтении одобрила закон о снятии депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов, при минимально требуемых 226.

Первый вице-спикер Верховной рады, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявлял ранее, что этот проект якобы получил положительное заключение Конституционного суда. Между тем, ряд депутатов нового созыва заявили в пятницу, что в выводах суда присутствует ряд предостережений, и без отдельного рассмотрения этих предостережений Рада нарушит регламент, что в последующем может стать основанием для отмены решения о снятии неприкосновенности, отметили депутаты.