МИД ФРГ: Пристайко примет участие во встрече политдиректоров "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров "нормандской четверки" в Берлине. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Он пояснил участие Пристайко во встрече, так как ранее он представлял Украину именно в качестве советника президента.

"В действительности украинский министр иностранных дел является участником этой встречи в своей функции советника президента", - сказала она.

"Если дело дойдет до неформальной встречи главы МИД ФРГ с ним, то Пристайко будет это делать не в функции главы МИД", - добавила Адебар.

По ее словам, сегодняшняя встреча является частью усилий правительства ФРГ по "продвижению процесса после саммита Группы семи в Биаррице с целью реализации минских соглашений".