Зариф заявил, что присутствие США к востоку от Евфрата приведет к росту напряженности

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Присутствие США в зоне безопасности на северо-востоке Сирии приведет к росту напряженности в этом районе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Присутствие США к востоку от Евфрата приведет к усилению разногласий между различными племенами и созданию долгосрочных племенных разногласий в Сирии. Поэтому мы считаем присутствие США в Сирии нелегитимным, разрушительным и нарушающим территориальную целостность Сирии", - сказал он, комментируя переговоры между Турцией и США по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны.

Зариф указал, что для Тегерана неприемлемы любые попытки узаконить присутствие США на сирийской территории. Обеспокоенность наших турецких друзей по защите своих границ и народа мы понимаем, но мы считаем, что самый лучший путь для устранения этой обеспокоенности - это сотрудничество с центральным правительством Сирии и работа в рамках международного права, уважения территориальной целостности и независимости Сирии.

Буферная зона в Сирии нужна Турции для возвращения туда сирийских беженцев и создания защитного пояса для турецкой границы. Анкара считает действующие в этом районе курдские "Силы народной самообороны" и другие формирования террористическими и представляющими угрозу нацбезопасности. В июле руководство республики начало активно заявлять о планах проведения новой военной операции к востоку от Евфрата в Сирии. Этот регион находится под контролем курдских формирований.

Военные США и Турции 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.

Удар по Идлибу

Авиаудар США по объектам в провинции Идлиб делает ситуацию в республике еще более нестабильной, заявил Зариф.

"Иран наряду с Россией и Турцией обеспечили относительную безопасность и спокойствие в Сирии, а США на востоке Евфрата в Сирии, в том числе действиями, которые они позавчера предприняли в Идлибе, создают новую нестабильную ситуацию", - отметил Зариф.

Глава иранского дипведомства добавил, что "в руках боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") находится оружие из США".

США нанесли удар в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Как говорится в заявлении российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ) в Сирии, авиаудар привел к многочисленным жертвам и разрушениям.

Переговоры по Сирии

Зариф сообщил, что 3 сентября проведет встречу в Тегеране со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Во время своей короткой остановки в Тегеране я встречусь с господином Педерсеном. Если мой график и график господина Педерсена не изменится, это, скорее всего, [произойдет] завтра во второй половине дня", - сказал Зариф.