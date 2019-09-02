Русскоязычная версия сайта парламента Молдавии заработала спустя 10 лет

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Спустя 10 лет возобновила работу русскоязычная версия сайта парламента Молдавии, который прежде был доступен на молдавском, английском и французском языках. Инициатором изменений выступила новый председатель законодательного органа Зинаида Гречаный, которая представляет Партию социалистов Республики Молдова.

"Этот проект является частью всеобъемлющей политики, продвигаемой руководством парламента для обеспечения равных возможностей для всех жителей страны", - написала глава парламента на своей странице в Facebook.

"Запуская русскую версию веб страницы, законодательный орган тем самым соблюдает закон о правах национальных меньшинств, который гласит, что публичные власти обязаны обеспечивать доступ всем гражданам к официальной информации, представляющий общественный интерес, на румынском и русском языках", - информирует пресс-служба законодательного органа.

Русский в Молдавии обладает статусом языка межнационального общения, поэтому за отсутствие перевода на правительственных сайтах республику неоднократно критиковали представители ООН, а также Совет по предотвращению дискриминации и обеспечению равенства, который был учрежден в республике по требованию ЕС.

Языковой вопрос

За сужением сфер применения русского в Молдавии стоят проевропейские партии и политики, выступающие за объединение с Румынией. Так, бывший председатель законодательного органа Михай Гимпу призывал не тратиться на переводы документов и выступлений на русский язык, а также предлагал запретить баллотироваться в парламент лицам, которые не владеют государственным языком.

Сегодня языковая проблема усугубилась настолько, что в некоторых госучреждениях уже не принимают заявления на русском языке, что пока еще считается нарушением. Отсутствуют переводы на продовольственных товарах и медикаментах.

Языковой вопрос в Молдавии носит болезненный характер. В 1989 году на волне перестройки население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.