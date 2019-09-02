Зариф заявил, что переговоры Ирана с Францией касаются продажи иранской нефти

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Переговоры Тегерана и Парижа ведутся по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и касаются в том числе продажи иранской нефти. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Президент [Франции Эмманюэль] Макрон за последние недели провел несколько телефонных переговоров с президентом [Ирана Хасаном] Роухани насчет того, как европейцы могли бы выполнить свои обязательства по СВПД. Есть 11 обязательств, мы пока сконцентрировались на двух, - сказал Зариф. - Эти два обязательства касаются продажи иранской нефти и возврата выручки, касающейся ее продажи".

Дипломат указал, что переговоры Тегерана с французами касаются именно иранской нефти и получения Ираном денег от ее продажи.

Кроме того, глава иранского МИД назвал инициативу президента Макрона по Ирану неким усилием для реализации обязательств со стороны европейцев.

"Наши друзья в России и Китае знают, что этот план не касается пересмотра СВПД. СВПД не является иранской договоренностью, в которую мы могли бы внести изменения", - отметил Зариф. - Это соглашение закреплено резолюцией СБ ООН, и поэтому необходимо, чтобы собрались [в формате] "5+1"(пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ - прим. ТАСС) или хотя бы "4+1" (РФ, Великобритания, Германия, Китай и Франция - прим. ТАСС) , чтобы мы могли разговаривать об этом".

В результате ограничительных мер США экспорт углеводородов из Ирана сократился в три раза - до 800 тыс. баррелей в сутки. В 2018 году Исламская Республика Иран экспортировала 2,6 млн баррелей в сутки. По информации Международного энергетического агентства, в мае 2019 года добыча нефти в Иране находилась на минимальном с 1980-х годов уровне.