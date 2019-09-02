Экс-кандидат в президенты Гватемалы арестована по делу о финансовых нарушениях

ТАСС, 2 сентября. Бывший кандидат на пост президента Гватемалы Сандра Торрес арестована в понедельник по подозрению в использовании незаконного финансирования для своей избирательной кампании. Об этом сообщила в Twitter генеральная прокуратура республики.

В ведомстве отметили, что суд выдал "ордер на арест Торрес по делу о незаконном финансировании избирательной кампании и преступном сговоре" еще 30 августа. По информации местной газеты Prensa Libre, политик была взята под стражу в понедельник утром в собственном доме в нескольких километрах от столицы страны. Представители правоохранительных органов провели в этом здании обыск. Во время задержания Торрес, которая до 2011 года состояла в браке с экс-президентом Гватемалы Альваро Коломом (2008-2012 гг.), заявила, что речь идет о политическом преследовании.

11 августа в Гватемале состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи. 63-летняя Торрес, представлявшая социал-демократическую партию "Национальный союз надежды", проиграла избирательную гонку, хотя именно она лидировала по итогам первого тура.