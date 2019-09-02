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Акции протеста в Гонконге

СМИ: полиция Гонконга проводит разгон демонстрантов после провокаций

До 300 протестующих заблокировали улицы в оживленном районе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция Гонконга в понедельник поздно вечером приступила к операции по разгону групп антиправительственных демонстрантов, сосредоточившихся в одном из районов в материковой части города. Об этом сообщает местное телевидение.

До 300 протестующих заблокировали улицы в оживленном торгово-развлекательном районе Монгкок. Некоторые из них начали провоцировать стражей порядка, выкрикивая ругательства и ослепляя их лазерными указками.

Судя по кадрам, показанным в прямом эфире, около двух сотен полицейских в полном боевом снаряжении в эти минуты выдвинулись к местам сосредоточения протестующих, проводят зачистку района и выборочные задержания радикалов.

С 9 июня здесь продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных демонстраций. Их участники стали выдвигать в том числе другие требования, устраивать беспорядки и акты вандализма.

Теги
КитайЛам, КэрриАкции протеста в Гонконге
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