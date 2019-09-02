Премьер Украины назвал условия покупки земли иностранцами после реформы

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Земельная реформа на Украине, которая в настоящее время разрабатывается новым правительством страны, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения, но при условии регистрации юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала ICTV премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги", - сказал он. Премьер подчеркнул при этом, что для украинских фермеров планируется создать определенные преференции, в том числе по компенсации процентной ставки по кредитам. "Мы планируем, чтобы украинец был потенциально в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент", - сказал Гончарук. Он добавил, что доступ к земельному рынку будут иметь как физические лица, так и компании.

В целом, отметил глава правительства, ранее с участием Всемирного банка были проработаны 25 различных сценариев открытия рынка земли, при этом ключевым критерием является достижение максимально экономического эффекта. Кроме того, добавил он, реформа должна быть тщательно подготовлена, чтобы после ее запуска землю "не украли", не было фактов рейдерства, манипуляций с земельным кадастром.

"Пока мы не найдем этот баланс, мы открывать рынок земли не будем", - пояснил он. По словам премьера, планируется, что законодательная база, связанная с реформой, будет принята в парламенте до конца этого года, а сам рынок запустят летом 2020-го.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 августа, что в этом году будет проведена земельная реформа, которая позволит в 2020 году создать рынок земли на 40 млн га. Он также поставил задачу перед правительством разработать соответствующий проект до 1 октября.

Узаконить оборот земли в рыночных условиях является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что Киев и эксперты Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения. По словам авторов меморандума, на Украине "стартовала информационная кампания, поясняющая преимущества проведения земельной реформы".