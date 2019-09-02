AFP: власти Колумбии сообщили о ликвидации еще пяти бывших повстанцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Колумбии ликвидировали в общей сложности 14 бывших повстанцев леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), отказавшихся соблюдать перемирие. Об этом сообщил в понедельник полковник Фернандо Авила. Ранее министр обороны республики Гильермо Ботеро заявлял о девяти убитых.

"В результате операции в Какете, в ходе которой был убит главарь состоящей из бывших повстанцев банды Хильдардо Кучо, были ликвидированы 14 преступников", - приводит его слова агентство France Presse.

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил о ликвидации Кучо в пятницу. Глава государства отдал приказ о проведении операции после того, как на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров РВСК Лусиано Марина Аранго, более известного под псевдонимом Иван Маркес, во время которого он объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тысяч человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване правительство Колумбии и представители РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. За усилия по урегулированию полувекового противостояния Хуан Мануэль Сантос, занимавший в тот момент пост президента южноамериканской страны, был удостоен Нобелевской премии мира. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия "Народная альтернативная революционная сила". В июне 2018 года новым президентом Колумбии был избран кандидат от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке. Сразу же после объявления результатов голосования он заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.