Роухани заявил об отрицательном ответе Тегерана на предложения о переговорах с США

ТЕГЕРАН, 3 сентября. /ТАСС/. Ответ руководства Ирана на предложения о начале двусторонних переговорах с США по ядерной сделке был и остается отрицательным. Об этом во вторник заявил президент страны Хасан Роухани.

"Мы не пойдем на двусторонние переговоры с США. Наш ответ всегда был и остается отрицательным", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.