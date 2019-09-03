Осенняя сессия парламента Грузии открылась на фоне акции протеста

ТБИЛИСИ, 3 сентября. /ТАСС/. Осенняя сессия парламента Грузии во вторник открылась на фоне акции протеста движения "Стыдно" у служебного входа в законодательный орган, участники которой выступают против выдвижения главы МВД Георгия Гахарии на пост премьер-министра республики. Кадры с акции протеста в прямом эфире демонстрировала телекомпания IMEDI.

Митингующие стали собираться у здания парламента с 11:00 (10:00 мск). Участники движения "Стыдно", которые более двух месяцев проводят перманентные митинги у здания парламента, обвиняют Гахарию в жестоком разгоне митинга у парламента 20-21 июня, в ходе которого пострадали сотни человек.

"Иванишвили [председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"] больше уважает акулу и зебру, нежели народ. Вместо того, чтобы пойти навстречу протесту и снять Гахарию, он, наоборот, посадил его нам на голову. Сегодня он - председатель правительства. Это издевательство над обществом, пощечина и вызов. Этот вызов общество примет, и "Грузинская мечта" очень плохо кончит", - сказал журналистам депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе, который солидарен с митингующими.

Акция - перфоманс состоялась и внутри парламента, в сессионном зале. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хоштария, а также ее коллега по партии Ирма Надирашвили попытались сорвать первое осеннее заседание парламента. Сразу после гимна Грузии они встали и начали свистеть, после чего глава парламента Арчил Талаквадзе отдал распоряжение приставам вывести депутатов за пределы зала. Через несколько минут парламент возобновил работу, однако митингующие по-прежнему остаются у служебного входа парламента.

Парламент во вторник собирается утвердить состав конституционной комиссии из 13 человек, которая в течение месяца будет проводить встречи с населением и объяснять принципы перехода от смешенной к пропорциональной системе парламентских выборов в 2020 году.