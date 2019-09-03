Следствие по малайзийскому Boeing планирует допросить похищенного СБУ Цемаха

ТАСС, 3 сентября. Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в 2014 году намерена допросить Владимира Цемаха, похищенного в июне этого года сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и арестованного на основании якобы его причастности к катастрофе. Об этом во вторник сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на представителей ССГ.

"Нидерландская прокуратура хотела бы, чтобы господин Цемах находился на Украине. Так он будет доступен для следствия, мы сможем задать ему несколько вопросов", - приводит агентство слова пресс-секретаря ССГ Брехтье ван де Мосдейк.

"В случае обмена, конечно, сложно сказать, сможем ли мы пообщаться с ним, если он будет в России", - пояснила она. Ранее СМИ распространили информацию о том, что житель ДНР Цемах якобы может быть включен в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Однако эти данные не подтверждены.

В июне украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его, предположительно, тайно вывезли с Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения. Представители ДНР в ходе заседания гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске 17 июля назвали похищение жителя республики незаконным и потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.