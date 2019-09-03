Пенс: любой вариант Brexit должен предусматривать выполнение Белфастского соглашения

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат убеждать Великобританию и Ирландию в необходимости того, чтобы любое соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС предусматривало сохранение свободы передвижения жителей острова Ирландия, гарантированной Белфастским соглашением 1998 года. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

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"США поддерживают решение Соединенного Королевства покинуть ЕС, но мы также признаем наличие особой проблемы на вашей северной границе", - сказал он.

"По мере приближения сроков Brexit мы призываем Ирландию и Европейский союз вести добросовестные переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном и работать над достижением соглашения, которое уважает суверенитет Соединенного Королевства и сводит к минимуму нарушение торговых связей. Соединенные Штаты будут стремиться помочь в достижении этой цели", - отметил Пенс.

"Соединенные Штаты очень хотят заключить договор о свободной торговле с Европейским союзом, который бы снизил торговые барьеры и позволил бы экономикам по обе стороны Атлантики развиваться, как никогда ранее", - подчеркнул вице-президент США.

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