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Brexit

Пенс: любой вариант Brexit должен предусматривать выполнение Белфастского соглашения

Вице-президент США отметил наличие "особой проблемы" на северной границе Ирландии

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат убеждать Великобританию и Ирландию в необходимости того, чтобы любое соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС предусматривало сохранение свободы передвижения жителей острова Ирландия, гарантированной Белфастским соглашением 1998 года. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

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"США поддерживают решение Соединенного Королевства покинуть ЕС, но мы также признаем наличие особой проблемы на вашей северной границе", - сказал он.

"По мере приближения сроков Brexit мы призываем Ирландию и Европейский союз вести добросовестные переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном и работать над достижением соглашения, которое уважает суверенитет Соединенного Королевства и сводит к минимуму нарушение торговых связей. Соединенные Штаты будут стремиться помочь в достижении этой цели", - отметил Пенс.

"Соединенные Штаты очень хотят заключить договор о свободной торговле с Европейским союзом, который бы снизил торговые барьеры и позволил бы экономикам по обе стороны Атлантики развиваться, как никогда ранее", - подчеркнул вице-президент США.

Вопрос о границе

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Белфастское соглашение, известное как "Соглашение страстной пятницы", было заключено в 1998 году при участии властей Великобритании и Республики Ирландия. Оно предусматривает отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Соглашение позволило установить хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положить конец трем десятилетиям кровавых столкновений протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона от Великобритании.

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем.

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СШАВеликобританияИрландияBrexitДжонсон, БорисПенс, Майкл (Майк)Варадкар, Лео
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