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Кризис в Сирии

Эрдоган выразил сожаление в связи ударом США по Идлибу

Соединенные Штаты нанесли удар 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил во вторник сожаление в связи с авиаударом, нанесенным 31 августа американскими военными по сирийской провинции Идлиб.

"За последние два дня в Идлибе, по которому, к сожалению, удар нанесли также США, погибли 700 человек. Конечно, там могут быть в том числе боевики, но мы видим, как Идлиб постепенно исчезает. Так же, как это произошло с Алеппо, Идлиб теперь в аналогичной ситуации, - отметил турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. - Мы ведем переговоры с Россией, скоро состоится саммит РФ - Турция - Иран [по Сирии]. Мы стремимся сделать некоторые шаги перед Женевой".

США нанесли удар 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Как говорится в заявлении российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ) в Сирии, авиаудар привел к многочисленным жертвам и разрушениям.

Как отметили российские военные, предпринятые США действия нарушают все ранее достигнутые договоренности, так как Вашингтон провел операцию, "не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях". В Центре по примирению подчеркнули, что США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб", а на ряде направлений сорвали его.

В МИД РФ подчеркнули, что действия США по Идлибу вызывают недоумение и обеспокоенность.

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