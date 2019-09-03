Украина заявила о завершении демонтажа укреплений у моста в Станице Луганской

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона завершила работы по демонтажу фортификационного сооружения у моста в Станице Луганской на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом во вторник сообщили в Луганской областной государственной администрации.

"Сегодня работы по полному демонтажу фортификационных сооружений были закончены", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Луганской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) также провели работу по обследованию и очищению от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать на время ремонта для подъезда техники к мосту. Однако, украинская сторона утверждает, что не смогла завершить проверку территории из-за того, что представители ОБСЕ якобы не получили гарантий безопасности от Луганской народной республики (ЛНР). При этом сами работы по восстановлению моста тоже не начинались.

Со своей стороны глава ЛНР Леонид Пасечник и министр иностранных дел республики Владислав Дейнего выразили недовольство действиями украинской стороны, сообщив, что представители ГСЧС вывесили множество украинских флагов на мосту. Представители ЛНР расценивают эти действия как политическую провокацию и нарушение договоренностей, достигнутых 17 июля на встрече в Минске.

2 сентября в ЛНР сообщили о завершении работ по демонтажу фортификационного сооружения у Станичного моста.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.