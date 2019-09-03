СМИ: суд Туниса отклонил апелляцию об освобождении кандидата в президенты

ТУНИС, 3 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Туниса отклонил во вторник апелляцию об освобождении медиамагната Набиля Каруи, являющегося кандидатом на досрочных президентских выборах. Об этом сообщил в своей электронной версии тунисский журнал Réalités.

Эту информацию подтвердил представитель руководства возглавляемой Каруи партии "Сердце Туниса" Абдельазиз Бельходжа. "Набиль Каруи остается под стражей. Информация об этом была получена за два часа до вынесения решения судьями, - указал он на своей странице в сети Facebook. - Это может означать, что решение принимали другие люди, не судьи".

23 августа суд Туниса постановил заключить под стражу медиамагната Набиля Каруи. После задержания он был доставлен в тюрьму Морнагия, расположенную примерно в 15 км юго-западнее столицы страны. "После получения ордера на арест 23 августа подразделения сил безопасности на шоссе Тунис - Беджа произвели задержание Набиля Каруи, - сообщило МВД республики. - Обвиняемый попросил ознакомить его с ордером, после выполнения необходимых юридических процедур он был доставлен в тюрьму Морнагия".

Уголовное дело в отношении Набиля Каруи и его брата Гази Каруи было возбуждено по обвинению в уклонении от уплаты налогов, коррупции и отмывании денег. Инициатором начала процесса выступила тунисская неправительственная организация "I Watch", которая занимается борьбой с финансовыми и административными преступлениями. В 2016 году организация подала жалобу в прокуратуру. В июле этого года суд запретил Набилю Каруи выезжать за границу в связи с проводимым в его отношении расследованием.

Выборы в Тунисе

Первый тур досрочных президентских выборов в Тунисе пройдет 15 сентября. В нем примут участие 26 человек, в том числе две женщины. Среди претендентов - чиновники, лидеры политических партий, общественные деятели, представители молодежных ассоциаций и творческой интеллигенции. В число кандидатов вошли бывший президент Монсеф Марзуки (возглавлял страну в 2011-2014 гг.), экс-премьеры Хамади Джебали (2011-2013 гг.) и Мехди Джомаа (2014-2015 гг.), нынешний глава правительства Юсеф Шахед, глава министерства национальной обороны Абделькарим аз-Збиди, временно исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфаттах Муру (кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда"), экс-министр туризма Сельма Эллуми Рекик (2015-2018 гг.), а также находящийся под следствием и помещенный в тюрьму медиамагнат Набиль Каруи.

Аз-Збиди, Шахед и Муру считаются основными претендентами. Как полагают тунисские эксперты, со счетов нельзя списывать и Набиля Каруи, который получил большую популярность благодаря реализованным его благотворительной ассоциацией "Халиль Тунси" гуманитарным программам.

Первый тур изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси Высшая независимая комиссия по выборам (выполняет функции Центризбиркома) приняла решение об организации досрочного голосования 15 сентября. Предварительные результаты голосования планируется объявить 17 сентября.