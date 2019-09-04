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ВЭФ-2019

Президент Монголии прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Предполагается, что он примет участие в пленарном заседании форума 5 сентября
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга прибыл в Россию для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его самолет приземлился в среду в аэропорту Владивостока, передает корреспондент ТАСС.

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Во вторник монгольский лидер провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Улан-Баторе. В четверг он вместе с другими лидерами, участвующими в ВЭФ, примет участие в пленарном заседании форума.

Ранее в среду во Владивосток прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияМонголияБаттулга, ХалтмаагийнПриморский крайВЭФ-2019
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