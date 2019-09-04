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США расширили список санкций по Ирану

Министерство финансов США AP Photo/Jacquelyn Martin
Описание
Министерство финансов США
© AP Photo/Jacquelyn Martin

США расширили список санкций по Ирану - Минфин.

Теги
СШАИран
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