Трамп допустил возможность проведения встречи с Роухани на Генассамблее ООН в сентябре

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в среду допустил возможность проведения встречи с иранским президентом Хасаном Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи (ГА) в конце сентября. Глава вашингтонской администрации сообщил об этом журналистам, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с Роухани на полях ГА ООН, Трамп подчеркнул: "Все возможно". "Они хотят поговорить. Они хотят заключить сделку", - добавил президент, говоря об иранских властях.

Трампа также спросили, не являются ли введенные во вторник и среду администрацией США санкции против Ирана "предпосылкой для встречи" двух президентов. "Посмотрим, что произойдет", - сказал на это Трамп.

"Мы не стремимся к смене режима [в Иране]. У них огромный потенциал, и я думаю, что они захотят воспользоваться этим", - добавил президент.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, в том числе и ракетную программу Тегерана.

Отмена санкций против Ирана

Американский президент также сообщил, что администрация США исключает возможность отмены части американских санкций в отношении Ирана для начала переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

У Трампа поинтересовались, как он увязывает декларируемую готовность к личным контактам с руководством Ирана с заявлениями Тегерана о том, что переговоры с Вашингтоном возможны только при условии возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Эта договоренность, направленная на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, была заключена постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году.

Президент не согласился с такой постановкой вопроса. "В действительности это не последнее их (иранцев - прим. ТАСС) заявление. Но они сказали на другом форуме: пока мы (то есть Соединенные Штаты - прим. ТАСС) не выполним определенные другие вещи типа отмены санкций. А этого не происходит. Этого не произойдет", - заявил глава администрации США.

Далее он признал, что речь в обоих случаях идет по существу о "том же самом конечном результате". "А этого не будет", - подчеркнул Трамп.