Правительство Йемена пока не ведет никакого диалога с южными сепаратистами

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Международно признанное правительство Йемена пока не вступало в переговоры с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС). Об этом, как передает информационное агентство SABA, заявил в среду официальный представитель кабмина Раджех Бади.

"Наше правительство вновь повторяет всем известную с первого дня позицию, которой оно приветствовало приглашение к диалогу, направленное Саудовской Аравией, - сказал он. - Однако хотим разъяснить, что никакого диалога в каком-либо формате с так называемым переходным советом до настоящего момента нет".

Бади подтвердил, что эмиссары властей Йемена действительно находятся в городе Джидда, куда еще накануне прибыла делегация ЮПС во главе с лидером сепаратистов Айдарусом аз-Зубейди. "Они приехали в Джидду по указанию президента Абд Раббо Мансура Хади и в рамках постоянных контактов с руководством королевства, чтобы обсудить недавнее восстание во временной столице Адене и некоторых южных провинциях, апогеем которых стали бомбардировки Объединенными Арабскими Эмиратами позиций национальной армии в Адене и Абьяне, - подчеркнул он. - Правительство еще раз заявляет, что национальные устои и территориальная целостность Йемена не являются предметом переговоров или обсуждения".

Во вторник поступала информация о начале непрямых переговоров сторон в Джидде. Незадолго до этого вице-премьер и глава МВД Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что признанные международным сообществом власти Йемена "не будут сидеть за одним столом переговоров с ЮПС". Он также пообещал, что правительственные силы "войной или миром" вернутся в Аден и не отдадут его тем, кто следует планам по раздроблению Йемена.

Эскалация на юге Йемена

7 августа во временной столице Йемена городе Аден, куда еще несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками ЮПС, в финансовой и военной поддержке которого власти обвиняют ОАЭ. Сепаратистам, требовавшим отстранить президента Хади, которого они называли ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" (йеменское крыло ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ)), удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец.

Через несколько дней после саудовского вмешательства южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями, которые Эр-Рияд предложил провести в Джидде. Однако позднее они захватили новые территории, в том числе в соседних провинциях. 28 августа лояльные правительству формирования заявили о том, что в результате штурма полностью заняли Аден. Между тем сторонникам ЮПС удалось выбить своих оппонентов и вернуть город, после чего они перешли в контрнаступление.

На фоне нарастающей напряженности Саудовская Аравия и ОАЭ сформировали совместный комитет для деэскалации в Адене и ряде провинций юга Йемена. Как заявил в понедельник официальный представитель возглавляемой Эр-Риядом коалиции полковник Турки аль-Малики, предпринятые усилия уже привели к тому, что стороны противостояния отреагировали "на призывы к прекращению огня и обратили внимание на реального врага - хуситов и некоторые поддерживаемые извне террористические группировки, которые стремятся провоцировать конфликт".