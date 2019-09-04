Минск на встрече глав Совбезов предложил поддержать его инициативу о неразмещении ракет

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белоруссия на состоявшейся 30 августа в Варшаве встрече госсекретарей Совбезов Белоруссии, Украины и Польши с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложила присоединиться к инициативе Минска о неразмещении на свой территории ракет меньшей и средней дальности. Об этом сообщил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь-1".

"В Варшаве я об этом говорил (озвучивал позицию Минска относительно размещения ракет меньшей и средней дальности - прим. ТАСС). Мы твердо об этом заявляем, что Беларусь - не будет производить и размещать на своей территории ракеты, оружие подобного класса, и предлагает присоединиться к инициативе другим странам, - сказал Зась. - Я об этом тоже сказал своим партнерам. Это будет хороший вклад в укрепление безопасности нашего региона восточноевропейского".

По мнению Зася, этот диалог в Варшаве был полезным, поскольку стороны получили возможность высказать свою позицию относительно состояния дел в восточно-европейском регионе, на существующие "риски и вызовы". "Мы увидели заинтересованность наших партнеров, они хотели услышать наши оценки, нашу позицию, наши предложения, это радует, конечно. То есть, стремление к диалогу, - отметил глава Совбеза. - Все-таки мы вместе здесь, у нас общие границы и даже общая история, это очень немаловажно".

В отношении визита Болтона в Минск, который состоялся 29 августа, Зась сказал, что удивлен такому резонансу и даже, ажиотажу вокруг него. "На следующей неделе приезжает сюда секретарь Совбеза России, мой коллега Патрушев. И по-моему, никакого ажиотажа нет. А тут прилетел советник президента США, и ажиотаж такой начинается. Как-то не совсем понятно", - сказал Зась. По его словам, "это все - нормальные шаги нашего международного сотрудничества, как с Западом, так и с Востоком, как с блоком НАТО, так и в рамках ОДКБ". "Мы должны сотрудничать и с нашими соседями со всех сторон, и с региональными организациями - со всеми. Тем более, что касается вопросов безопасности. Человек приезжал, чтобы установить контакты, обсудить какие-то вопросы. Разговор был продолжен в Варшаве, по инициативе наших партнеров такая встреча состоялась".