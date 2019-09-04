Конгресс вызовет на слушания главу МВБ США из-за иммиграционной политики Трампа

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер сообщил в среду о вызове на слушания исполняющего обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) Кевина Макэлинэна в связи с данными о том, что глава Белого дома Дональд Трамп предлагал снять обвинения с лиц, виновных в проведении незаконной иммиграционной политики. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе комитета.

"Вызов будет касаться документов, относящихся к 21 марта и 5 апреля 2019 года, о встречах президента с представителями МВБ, в ходе которых обсуждалась возможность амнистии, - отмечается в документе. - Кроме того, это касается разговоров о президентской амнистии за будущие нарушения при реализации иммиграционных законов или при возведении стены вдоль границы с Мексикой".

По словам представителей комитета, слушания с участием главы ведомства станут следующим шагом в расследовании препятствования правосудию и чрезмерного использования власти президентом, что позволит определить необходимость импичмента.

В апреле телеканал CNN утверждал, что во время инспекционной поездки на границу с Мексикой Трамп встревожил представителей МВБ заявлениями о необходимости не пропускать в США мигрантов из стран Латинской Америки и о готовности помиловать американских должностных лиц, которые нарушат при этом закон. В конце августа также газета The Washington Post информировала, что Трамп обещал помилование подчиненным, если они прибегнут к каким-либо нарушениям при выполнении указания возвести стену на границу с Мексикой как можно быстрее.