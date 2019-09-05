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ВЭФ-2019
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Медведчук заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным на ВЭФ

Возможность беседы зависит от российского лидера, рассказал украинский политик

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в четверг на ВЭФ, но возможность беседы зависит от российского лидера.

"Я бы хотел, но это будет зависеть от воли президента России", - сказал Медведчук журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он провести встречу с Путиным 5 сентября на полях ВЭФ. Медведчук уточнил, что подобную встречу "может планировать только президент Путин".

Украинский политик при этом не стал отвечать на вопрос, какие темы хотел бы затронуть в беседе с российским лидером.

Медведчук принимает участие в пленарной сессии пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Для него зарезервировано место в центральном секторе на первом ряду. Как ранее сообщили в пресс-службе "Оппозиционной платформы", участие председателя политсовета партии в этом форуме соответствует интересам Украины и может поспособствовать развитию экономики страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВЭФ-2019
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