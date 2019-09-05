Медведчук надеется, что обмен пленными в Донбассе состоится в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса может состоятся в ближайшее время.

"Я думаю, что это [обмен удерживаемыми лицами] должно состояться раньше, чем до конца года", - сказал в четверг в интервью ТАСС принимающий участие в Восточном экономическом форуме политик.

По словам Медведчука, сейчас он не имеет точной информации по числу удерживаемых обеими сторонами конфликта.

"Если речь идет о Донецке и Луганске, то сегодня я точной цифры не знаю. Но несколько месяцев назад было 170, сейчас где-то больше 200. И обратно где-то 70-80 человек - это те, кого разыскивает Украина на территориях непризнанных ДНР и ЛНР. Примерно такие цифры", - сказал он.

В декабря 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Тогда Украина передала Донецкой и Луганской народным республикам 233 задержанных. Те в свою очередь освободили 73 человек. Стороны заявляли о готовности продолжить обмены в 2018 году, но с тех пор они не проводились.