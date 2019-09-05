МВД сняло с розыска соратника Януковича Кузьмина

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел (МВД) Украины сняло с розыска соратника экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина. Об этом свидетельствует база розыска лиц, которые скрываются от следствия, сообщило в четверг агентство "Украинские новости".

Согласно базе данных, Ренат Кузьмин больше не числится в базе розыска. Сейчас Кузьмин - депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Он занимал должность первого заместителя генпрокурора Украины с 2010 по 2014 годы. Под его руководством были возбуждены уголовные дела против Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Леонида Кучмы.

Генпрокуратура Украины подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений, в частности, против него расследуются уголовные дела по статье Уголовного кодекса "незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей", которая предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.