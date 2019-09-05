СМИ: в правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров Абэ и Путина

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. В правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в четверг во Владивостоке. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

"И хотя большого прогресса не было, то, что удалось добиться подтверждения намерений президента [Владимира] Путина и продолжения переговоров - это определенный результат", - цитирует телеканал представителя правительства страны. В то же время отмечается, что лидеры двух государств условились продолжать консультации на уровне глав МИД с целью выработки приемлемого для обеих сторон решения по вопросу заключения мирного договора.

В четверг во Владивостоке состоялась уже 27-я встреча лидеров РФ и Японии. Как сообщил журналистам по ее итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились провести углубленное обсуждение двусторонних вопросов на саммите АТЭС в Чили в ноябре.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона зачастую выражает протесты в связи с деятельностью РФ на южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.