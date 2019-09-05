США пока не планируют задерживать иранский танкер Adrian Darya 1

ТАСС, 6 сентября. США в настоящее время не намерены задерживать иранский танкер Adrian Darya 1, освобожденный властями Гибралтара и перевозящий более 2 млн баррелей нефти. Об этом заявил журналистам в Лондоне министр обороны США Марк Эспер. Его высказывания приводит в пятницу агентство Reuters.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил иранское судно, и танкер покинул воды пролива. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер сменил название с Grace 1 на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов.

"Мы [обычно] не говорим о планах, но в настоящий момент у меня на столе нет [каких-либо распоряжений, предусматривающих] такие действия", - заявил Эспер, отвечая на вопрос о возможности задержания танкера.

2 сентября онлайн-трекер судов Shiptracker.live информировал, что Adrian Darya 1 находится в Восточном Средиземноморье в 80-90 км к западу от ливанского порта Триполи и на примерно таком же расстоянии к северо-западу от Бейрута.

Соединенные Штаты внесли Adrian Darya 1 в санкционный список. Министерство финансов США пояснило, что танкер перевозил 2,1 млн баррелей иранской нефти, "от чего в результате извлекали пользу силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР)". Санкции были введены в рамках исполнительного указа, "направленного на борьбу с терроризмом и теми, кто оказывает поддержку терроризму или террористической деятельности", сообщили в Минфине США.