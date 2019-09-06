Меркель призвала разрешить кризис вокруг Гонконга посредством диалога

ТАСС, 6 сентября. Ситуацию в Гонконге следует разрешать посредством диалога, все стороны должны отказаться от применения насилия. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, передает агентство DPA.

"Решение следует искать посредством диалога", - отметила глава правительства ФРГ. Меркель приветствовала то обстоятельство, что правительство Гонконга решило отозвать законопроект об экстрадиции, направленный на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. "Теперь я надеюсь, что в диалоге смогут принять участие демонстранты", - сказала Меркель.

Ли Кэцян со своей стороны заявил, что "хаос" в Гонконге будет прекращен. "Это произойдет в рамках законов", - заверил он.

Меркель также выразила надежду на решение американо-китайского торгового спора, который сказывается и на других странах. "Надеемся, что в торговом споре с Соединенными Штатами будет найдено решение, поскольку он отражается на всех", - сказала Меркель главе китайского кабинета. На встрече с китайским премьером Меркель подчеркнула, что Германия остается открытой для китайских инвестиций. Вместе с тем она отметила, что немецкая сторона "контролирует" инвестиции в некоторых стратегически важных отраслях и инфраструктурных проектах.

Три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта о выдаче этим районом подозреваемых в нарушении китайских законов материковому Китаю. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных демонстраций. Их участники стали выдвигать в том числе другие требования, разжигать беспорядки и совершать акты вандализма.

О переговорах

Ангела Меркель находится в Пекине с официальным двухдневным визитом. Переговоры канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР прошли в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. На официальной церемонии перед переговорами во время исполнения гимнов Меркель сидела, в то время как Ли Кэцян стоял. Это связано с угрозой повторения приступа дрожи, который неоднократно ранее испытывала канцлер во время официальных мероприятий. Для политиков установили небольшой подиум со стульями.

DPA со ссылкой на источники в немецкой делегации сообщило, что германские компании заключили 11 соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами во время визита Меркель. Соглашения заключены в таких областях, как авиастроение, судоходство, энергетика, развитие электромобилей, страхование, в сферах оказания финансовых услуг, утилизации отходов.

В частности, концерн Airbus достиг договоренности с китайской авиастроительной компанией AVIC Aircraft Corporation о монтаже самолетов A320 на заводе в Тяньцзине. Страховой концерн Allianz подписал соглашение с группой Bank of China об углублении сотрудничества в финансовой и страховой областях. Siemens договорился с компанией State Power Investment Corporation Limited о кооперации в строительстве газовых турбин.

Streetscooter, "дочка" немецкой компании Deutsche Post, заключила соглашение о намерениях с китайской Chery Holding по производству и развитию коммерческого автомобиля на электротяге. Серийное производство намечено на 2021 год.