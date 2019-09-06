NewsOne попросил ЕС, ООН и ПАСЕ о защите от давления властей Украины

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Украинский телеканал NewsOne обратился к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. Обращения опубликованы в пятницу на сайте телеканала .

"Сейчас в Украине наблюдается последовательное и системное уничтожение независимых СМИ, которые не боятся показывать разные точки зрения и давать слово в прямом эфире представителям разных политических сил", - говорится в сообщении NewsOne.

Обращения с призывами обратить внимание и повлиять на эту ситуацию направлены, в частности, послу Европейского союза (ЕС) на Украине Югу Мингарелли, президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, высокому представителю ЕС Федерике Могерини, главе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионе Фрейзер, верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, западным послам и ряду западных организаций, среди которых Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch.

Руководство телеканала пояснило, что поводом для обращений стало вчерашнее решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию подать в суд иск об аннулировании лицензии NewsOne за "разжигание вражды".

Ранее Нацсовет решил проверить канал на предмет выполнения статьи закона "О телевидении и радиовещании", касающейся недопустимости злоупотребления свободой деятельности телеорганизаций, после того как NewsOne анонсировал на 12 июля телемост с каналом "Россия 1". О проведении моста стало известно 7 июля, а уже на следующий день NewsOne сообщил о его отмене из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело о покушении на совершение государственной измены. В рамках него следователи допросили генерального продюсера телеканала Василия Голованова.