Самолеты с подлежащими обмену лицами вылетели из Москвы и Киева

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Спецборт отряда "Россия" вылетел из Киева с российскими гражданами в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, находящаяся в аэропорту Борисполь.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Онлайн

На эту тему

"Россияне все, улетели", - сказала она журналистам.

Гитлянская также сообщила, что церемония встречи пройдет "в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь".

Одновременно с Ту-204 из московского аэропорта Внуково-2 в Киев вылетел украинский самолет Ан-148 с подлежащими обмену между Киевом и Москвой лицами, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что в Киев этим спецбортом отправятся около 30 украинских граждан.