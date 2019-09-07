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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Самолеты с подлежащими обмену лицами вылетели из Москвы и Киева

Ранее сообщалось, что в Киев этим спецбортом отправятся около 30 украинских граждан
Самолет Ту-204 (слева) в аэропорту Борисполь REUTERS/Gleb Garanich
Описание
Самолет Ту-204 (слева) в аэропорту Борисполь
© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Спецборт отряда "Россия" вылетел из Киева с российскими гражданами в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, находящаяся в аэропорту Борисполь.

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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Онлайн

"Россияне все, улетели", - сказала она журналистам.

Гитлянская также сообщила, что церемония встречи пройдет "в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь".

Одновременно с Ту-204 из московского аэропорта Внуково-2 в Киев вылетел украинский самолет Ан-148 с подлежащими обмену между Киевом и Москвой лицами, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что в Киев этим спецбортом отправятся около 30 украинских граждан.

Теги
УкраинаРоссияОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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