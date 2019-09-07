Израиль нанес удар по запустившим беспилотник из сектора Газа палестинцам

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /ТАСС/. Израильский самолет нанес в субботу удар по группе палестинцев в секторе Газа, запустивших беспилотный летательный аппарат над израильской территорией. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня террористический отряд запустил беспилотный летательный аппарат из южной части сектора Газа на территорию Израиля, после чего они бросили самодельное взрывное устройство в сторону пограничного заграждения, а затем вернулись вглубь сектора Газа. В ответ самолет Армии обороны Израиля нанес удар по отряду, запустившему беспилотник", - говорится в распространенном военными заявлении.

В результате инцидента был поврежден израильский военный автомобиль, указали в армии. О пострадавших среди военнослужащих Армии обороны Израиля не сообщается.