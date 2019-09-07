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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Защита намерена добиваться обмена еще около 100 украинцев, остающихся в заключении в РФ

7 сентября обмен состоялся по формуле "35 по 35"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 100 граждан Украины, обмена которых намерена добиваться сторона защиты, продолжают оставаться в российских колониях и СИЗО.

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Об этом в субботу ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских военных моряков, переданных на родину.

"Мы ожидали долго, что это произойдет, и работали на результат. Произошедший обмен - это, безусловно, наша общая победа, но нужно помнить, что вместе в российских СИЗО и колониях находятся еще около 100 украинских граждан, мы намерены продолжить работу по их обмену", - сказал Николай Полозов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в субботу, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся по формуле "35 на 35".

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УкраинаРоссияОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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