Защита намерена добиваться обмена еще около 100 украинцев, остающихся в заключении в РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 100 граждан Украины, обмена которых намерена добиваться сторона защиты, продолжают оставаться в российских колониях и СИЗО.

Об этом в субботу ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских военных моряков, переданных на родину.

"Мы ожидали долго, что это произойдет, и работали на результат. Произошедший обмен - это, безусловно, наша общая победа, но нужно помнить, что вместе в российских СИЗО и колониях находятся еще около 100 украинских граждан, мы намерены продолжить работу по их обмену", - сказал Николай Полозов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в субботу, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся по формуле "35 на 35".