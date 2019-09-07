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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Председатель ПАСЕ приветствовала обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Лилиан Мори Паскье отметила, что ассамблея неоднократно призывала освободить всех лиц, которые "были захвачены во время конфликта"

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье приветствовала состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Соответствующее заявление Паскье обнародовала в субботу пресс-служба ПАСЕ.

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"Я бы хотела поприветствовать обмен заключенными, который состоялся сегодня вследствие переговоров между Киевом и Москвой, - сказала она. - В наших последних резолюциях о конфликте на Украине и гуманитарных последствиях мы неоднократно призывали освободить всех лиц, которые были захвачены во время конфликта". Особо Паскье приветствовала освобождение осужденного по обвинению в терроризме Олега Сенцова, на чем, как указывается в сообщении, "настаивала ассамблея".

По словам председателя ПАСЕ, "освобождение тех, кто был задержан в контексте конфликта, является жестом доброй воли". "Мы призываем все заинтересованные стороны продолжать усилия в целях прекращения этого конфликта. Полное соблюдение режима прекращения огня и вывод вооружений, как и полное выполнение Минских соглашений, являются необходимыми условиями прочного мира", - подчеркнула Паскье. Она отметила, что "ассамблея готова поддержать все усилия для достижения этих целей".

Теги
УкраинаРоссияМори Паскье, ЛилианОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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