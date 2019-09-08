В Южной Корее считают, что Россия может помочь нормализации отношений между США и КНДР

ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Россия располагает возможностями и рычагами воздействия для ускорения процесса нормализации отношений между Соединенными Штатами и КНДР. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.

"Россия может оказать большую помощь в улучшении отношений между США и КНДР, повлиять на продвижение взаимодействия между ними на высшем уровне, - подчеркнул эксперт, прибывший в Китай для участия в Международном цивилизационном форуме "Тайхэ". - Ваша страна может сделать так, чтобы диалог между председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом протекал ускоренными темпами. Россия способна надавить на них, потребовав взаимных уступок и приемлемых решений по урегулированию ситуации".

По его словам, американский лидер "уважает мнение [президента РФ Владимира] Путина". "Это следует делать на двусторонних встречах путем убеждения", - уточнил Мун Чжон Ин.

Эксперт пояснил, что Москва, в частности, может активизировать диалог с Пхеньяном по вопросу полной ликвидации ядерного центра в Йонбёне, а в ходе консультаций с Вашингтоном настоять на запуске процесса по частичному снятию санкций в отношении КНДР.

"Такие усилия российской стороны крайне необходимы", - подытожил советник президента.