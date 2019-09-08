В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 сентября. /ТАСС/. Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города. Митинг проходит с разрешения властей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Президент [США Дональд] Трамп, защити нас!", "Даешь демократию в Гонконге!" - гласят транспаранты в руках участников акции. Они передали дипломатам США петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять специальный законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга с тем, чтобы обеспечить соблюдение демократических прав и свобод на этой автономной территории.

"Мы призываем правительство США принять акт о правах человека и демократии в Гонконге", - пояснил 30-летний активист Цанг. Он опасается нарушения Пекином принципа "одна страна - две системы" и ущемления демократических ценностей в бывшем британском анклаве, которому была гарантирована широкая степень автономии до 2047 года.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже три месяца. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции склонны продолжать свои акции.

Пекин обвиняет США в поддержке антиправительственных выступлений в Гонконге и вмешательстве во внутренние дела КНР.