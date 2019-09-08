МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Украинский МИД выразил решительный протест из-за проведения 8 сентября местных выборов в Крыму и призвал международных партнеров усилить давление на РФ. Соответствующее заявление распространило в воскресенье дипведомство Украины.

"Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте МИД.

В ведомстве также призвали "международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению" местных выборов в Крыму и "увеличить давление на РФ".

После госпереворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6%жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.