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Кризис в Сирии
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Дамаск считает агрессией патрулирование США и Турцией зоны безопасности на севере Сирии

Этот шаг Вашингтона и Анкары направлен на затягивание кризиса в Сирии, отметили в сирийском внешнеполитическом ведомстве
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© Turkish Defence Ministry/Handout via REUTERS

ТАСС, 8 сентября. Дамаск рассматривает как агрессию совместное наземное патрулирование Турции и США планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД Сирии.

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Дамаск считает, что "этот шаг представляет собой агрессию и направлен на затягивание кризиса в Сирии", указало внешнеполитическое ведомство. Сирийский МИД, говорится в документе, рассматривает подобные действия как "вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности страны".

МИД Сирии подчеркнул, что официальные власти страны "не приемлют так называемую зону безопасности", о создании которой объявили США и Турция, и "подтверждают решимость противостоять всем проектам, подрывающим единство и территориальную целостность" республики.

Некоторое время назад завершилось первое совместное наземное патрулирование Турции и США планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Оно началось приблизительно в 10:24 по местному времени (совпадает с московским) и продлилось 2 часа 20 минут. Как сообщило Министерство национальной обороны Турции, в операции приняли участие беспилотные летательные аппараты и бронетехника ВС республики.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС Турции.

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